شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون مستوى 1.3000، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، ويحتاج السعر لكسر مستوى 1.2935 لتأكيد فتح الطريق أمام تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1.2845 وتمتد إلى 1.2705، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3000 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط