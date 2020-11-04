شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة هذا الصباح ويعود للتذبذب حول 1.1680 الآن، وطالما أن السعر دون مستويات 1.1720 و1.1770، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1.1540.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1500 والمقاومة 1.1770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط