شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبلغ ذروة أسبوع فى انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، لكن تظل الارتفاعات محدودة فى انتظار الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية ، حيث الصراع الانتخابي مشتعلا فى عدد قليل من الولايات الحاسمة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 359.49 نقطة الأعلى منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 2.0% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل تسعير الأسواق فرص أكبر لفوز المرشح الديمقراطي"جو بايدن" بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ،مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الرعاية الصحية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 3.0% ، بفضل نتائج الأرباح خلال الربع الثالث من هذا العام.

على حسب النتائج المتوفرة حتى الآن عن الانتخابات الأمريكية ،يتصدر المرشح الديمقراطي "جو بايدن" المجمع الانتخابي بعدد 238 صوتا مقابل 213 صوتا للرئيس الحالي "دونالد ترامب".

ومتبقي الإعلان عن النتائج فى عدد 4 ولايات حاسمة ،وهي بنسلفانيا و جورجيا و كارولاينا الشمالية و ميشيغان ، بمجمع انتخابي 67 صوتا ، ويتصدر دونالد ترامب النتائج الأولية فى تلك الولايات ، بما يعزز فرص فوزه بقوة بفترة رئاسة جديدة فى البلاد بعد الحصول على 270 صوتا مجمعا المطلوبة لحسم هذا الصراع الانتخابي المشتعل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 2.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 1.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 قرابة 0.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس قرابة 0.6% ، و فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6%.