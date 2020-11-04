شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة أسبوعين بفعل ارتفاع الدولار قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبل الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.4% إلى 1,881.66$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,908.54$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,916.11$ الأعلى منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.75% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي ،وتزايد نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن قبيل الانتخابات الأمريكية.

قفز مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.75% ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 94.30 نقطة ، عاكسا الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع اقتراب إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.

وعلى حسب النتائج الأولية فى 47 ولاية أمريكية ،يتصدر المرشح الديمقراطي "جو بايدن" المجمع الانتخابي بعدد 238 صوتا مقابل 213 صوتا للرئيس الحالي "دونالد ترامب".

ومتبقي الإعلان عن النتائج فى عدد 4 ولايات ،وهي بنسلفانيا و جورجيا و كارولاينا الشمالية و ميشيغان ، بمجمع انتخابي 67 صوتا ، ويتصدر دونالد ترامب النتائج الأولية فى تلك الولايات ، بما يعزز فرص فوزه بقوة بفترة رئاسة جديدة فى البلاد بعد الحصول على 270 صوتا مجمعا المطلوبة لحسم هذا الصراع الانتخابي المشتعل.

وأسواق المال العالمية كانت تسعر فرص أكبر لفوز جو بايدن ،والذي سوف يساعد كثيرا على سرعة إقرار تحفيز مالي ضخم فى الولايات المتحدة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، ومن المتوقع أيضا إن بايدن يتخذ نهجا أكثر حرية فى التجارية العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,255.92 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.