شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الصعود فى انتظار النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بعد الانخفاض الكبير والغير متوقع فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، مع ترقب البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ، يأتي هذا فى الوقت الذي تنتظر فيه معظم الأسواق العالمية النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية ،والتي يتصدرها حتى الآن المرشح الديمقراطي "جو بايدن" لكن تظل حظوظ الرئيس الحالي "دونالد ترامب" قائم بقوة للفوز بفترة رئاسية جديدة.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.9% إلى مستوي 38.86$ ، من مستوى الافتتاح عند 38.14$، وسجل أدنى مستوي عند 37.28$ ،وصعد خام بنسبة 1.8% إلى مستوي 40.83$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 40.10$ ، وسجل أدنى مستوي عند 39.44$.

عند تسوية الثلاثاء ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.8% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر.

وبخلاف عمليات الارتداد من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار النفط العالمية ،بسبب تسعير الأسواق فرص أكبر لفوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية ،بالإضافة إلى تزايد احتمالات قيام تحالف أوبك بلس تأجيل زيادة الإنتاج المقررة مطلع العام المقبل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 30 تشرين الأول/أكتوبر، فى أول انخفاض أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 0.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 489 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 10 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات السحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.3 مليون برميل.

وبالنسبة لانتخابات الرئاسة الأمريكية ،وعلى على حسب النتائج الأولية فى 47 ولاية ، يتصدر المرشح الديمقراطي "جو بايدن" المجمع الانتخابي بعدد 238 صوتا مقابل 213 صوتا للرئيس الحالي "دونالد ترامب".

ومتبقي الإعلان عن النتائج فى عدد 4 ولايات ،وهي بنسلفانيا و جورجيا و كارولاينا الشمالية و ميشيغان ، بمجمع انتخابي 67 صوتا ، ويتصدر دونالد ترامب النتائج الأولية فى تلك الولايات ، بما يعزز فرص فوزه بقوة بفترة رئاسة جديدة فى البلاد بعد الحصول على 270 صوتا مجمعا المطلوبة لحسم هذا الصراع الانتخابي المشتعل.