شكرا لقرائتكم خبر عن نايك وسط توقعات إيجابية – تحليل – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.80% بما يعادل 2.20 نقطة ليستقر على سعر 124.59 دولار.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 120.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 131.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد