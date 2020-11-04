شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مورجان ستانلي (MS) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.65% بما يعادل 1.80 نقطة ليستقر على سعر 51.18 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط ما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 53.47 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 48.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد