ثري إم يحاول التخلص من الضغط السلبي – تحليل – 04-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ثري إم (MMM) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.58% بما يعادل 2.57 نقطة ليستقر على سعر 165.51 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع الأخير التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 160.48، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند 171.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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