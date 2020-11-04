ماكدونالدز يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل – 04-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، وفي الوقت نفسه يعيد اختبار مستوى المقاومة 218.50، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.99% بما يعادل 4.24 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 216.80 دولار، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، والتي أعلن عنها بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 218.50، ليستهدف مستوى الدعم 202.55.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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