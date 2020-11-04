شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.50% بما يعادل 0.73 نقطة ليستقر على سعر 49.35 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع إعادة اختباره لخط اتجاه تصحيحي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 49.90، ليستهدف مستوى الدعم 48.78.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه