شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.50% بما يعادل 0.73 نقطة ليستقر على سعر 49.35 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع إعادة اختباره لخط اتجاه تصحيحي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 49.90، ليستهدف مستوى الدعم 48.78.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
كانت هذه تفاصيل خبر كوكاكولا يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 04-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.