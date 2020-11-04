شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات استقرارا فى سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الأربعاء 4-11-2020 والتى جاءت كالتالي :- البطاطس 1.5- 2.5 جنيه. الكوسة 3 - 5 جنيهات. الطماطم 2.5-6.5 جنيه . الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو. الخيار البلدى 1.75 - 2.75 جنيه. الخيار الصوب 3-5 جنيهات . الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها. الباذنجان عروس أبيض 2 - 3 جنيهان. الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات. البطاطا 1.5 - 2 جنيها. البصل الأحمر 5 - 5.5 جنيه. البصل الأبيض 5-6.5 جنيه. الجزر 3 - 5 جنيهات. البسلة 10-14 جنيها. الفلفل ألوان بـ 17 - 21 جنيها. الفلفل الرومي الأخضر بـ 3 - 5 جنيهات . الفلفل الحامي الأخضر بـ 2.5 - 4.5 جنيها.

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