شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-11-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 4-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما سجل فى البنك المركزى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وخسر الدولار الأمريكى نحو 43 قرشا أمام الجنيه المصرى خلال الفترة من 28 أكتوبر 2019 إلى 28 أكتوبر 2020، وانخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى من 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع فى 28 أكتوبر 2019 (إجازة.. وتم حساب أول يوم تعامل بعد الإجازة) إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في28 أكتوبر 2020.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء .

15.75 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك عودة

15.67 جنيه للشراء .

15.77 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء .

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء .

15.76 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء .

15.76 جنيه للبيع .