شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض أسعار البطاطس والكوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات استقرارا فى الاسواق المصرية اليوم الأربعاء 4-11- 2020 وفقا لما اعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار البطاطس انخفضت لتسجل 1.5 - 2.5 جنيها مقابل 1.75 - 2.75 جنيها للكيلو، وانخفضت أسعار الكوسة لتسجل 3-5 جنيهات مقابل من 3 - 6 جنيهات الكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الفاصوليا سجلت 3-5 جنيهات للكيلو والخيار البلدى 1.75 - 2.75 جنيها، والخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات وتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها، والباذنجان عروس أبيض ليسجل 2 - 3 جنيها، والباذنجان عروس أسود من 2.5 - 3 جنيهات.

وأشار النجيب إلى أن أسعار الطماطم سجلت 2.5-6.5 جنيها للكيلو، والبطاطا 1.5- 2 جنيها، والبصل الأحمر يترواح بين 5 - 5.5 جنيه، والبصل الأبيض 5- 6.5 جنيه، والجزر من 3 - 5 جنيهات، بينما سجلت الملوخية 2-4 جنيهات، وأسعار البسلة 10-14 جنيها للكيلو، وسجل سعر الفلفل ألوان 17- 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها.

وكان الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية وحتى 28 من شهر أكتوبر الجارى، حققت صادرات الخضر والفاكهة عن ما يزيد عن 4 ملايين و532 ألف و745 طنا لجميع الأصناف المصدرة للأسواق العالمية والأوربية، وجارى الشحن للعديد من الأصناف فى الموسم الصيفى.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تواصل استكمال منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات خاصة العروة الخريفية بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية من خلال عمل خريطة زراعية تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك لجان من إدارة الخضر لضبط منظومة العمل والإنتاج الزراعى، وحصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.