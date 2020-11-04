شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بعد إعلان ترامب الفوز فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول النفط للهبوط اليوم الأربعاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي فوزه في الانتخابات رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات كما لا يتوقع إعلان النتائج النهائية قبل عدة أيام.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 37.51 دولار للبرميل بعدما تقلب السعر صعودا معظم الجلسة في آسيا. وهبط خام برنت ثمانية سنتات ما يوازي 0.2 بالمئة إلى 39.63 دولار بعدما جرى تداوله بين 39.85 و40.80 دولار.

وأعلن ترامب فوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي أعرب عن ثقته في الفوز في السباق الذي لن تظهر نتيجته لحين انتهاء فرز الأصوات في عدة ولايات والذي قد يستغرق ساعات أو أيام.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من عشرة بالمئة الأسبوع الماضي مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا وفرض مزيد من القيود على الحركة مما أضر بآفاق الطلب. وعوضت أسعار النفط هذه الخسائر تقريبا في مكاسب على مدار ثلاثة أيام هذا الأسبوع قبل الانتخابات.

ودعمت الأسعار في وقت سابق بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء والتي أظهرت انخفاضا حادا للمخزونات الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين.

ونزلت مخزونات الخام الأمريكية ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الماضي لحوالي 487 مليون برميل حسب المعهد.

ودعم الأسعار أيضا إعلان الجزائر عضو أوبك تأييدها لتأجيل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك+ النفطي في يناير، بعد تلميح وزير الطاقة الروسي إلى إمكانية ذلك من خلال اجتماعه مع شركات النفط بالبلاد.

ومن المقرر أن تقلص أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير.

قالت مصادر إن أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط في العام المقبل لدعم الأسعار.