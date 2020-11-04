شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يصمد فوق الدعم– تحليل – 4-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج يوم أمس دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمركز عند 0.8955 ليشكل ذلك عائق قوي أمام محاولة تغيير الاتجاه العام ولنلاحظ اندفاعه بإيجابية نحو المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 0.9015.
تأكيد الإيجابية يحتاج لثبات الدعم المذكور سابقا بالإضافة لاكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع لحين تسجيله للأهداف المستقرة عند 0.9080 و 0.9160 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8970 و 0.9080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الباوند يصمد فوق الدعم– تحليل – 4-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.