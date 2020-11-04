شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يصمد فوق الدعم– تحليل – 4-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج يوم أمس دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمركز عند 0.8955 ليشكل ذلك عائق قوي أمام محاولة تغيير الاتجاه العام ولنلاحظ اندفاعه بإيجابية نحو المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 0.9015.

تأكيد الإيجابية يحتاج لثبات الدعم المذكور سابقا بالإضافة لاكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع لحين تسجيله للأهداف المستقرة عند 0.9080 و 0.9160 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8970 و 0.9080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم