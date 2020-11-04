شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين تحت الضغط السلبي- تحليل - 4-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج تداولاته ليوم أمس بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 123.15 لنلاحظ بدء تسلله بشكل سلبي منذ تداولات هذا الصباح ليستقر عند 122.10.

كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 سيزيد بدوره من الضغوط السلبية لنبقى على توقعنا الهابط لحين الوصول نحو الأهداف المستقرة عند 121.10 و 120.15 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.75 و 121.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط