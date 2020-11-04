شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتمسك بالسلبية-تحليل - 4-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الزوج بتداولات يوم أمس الخروج عن المسار الهابط بتقديمه لاندفاع إيجابي قوي إلا أن تقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة المستقرة حاليا عند 136.30 يدعم الاستمرارية السلبية لنبقى بانتظار وصوله قريبا نحو 135.00 و 134.40 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.30 و 135.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط