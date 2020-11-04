شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفشل بتجاوز المتوسط– تحليل - 4-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر البلاتين باندفاع الإيجابي الأخير محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 884.00 ليشكل ذلك عائق قوي أمام المحاولات الصاعدة ليدفع به ذلك للهبوط نحو 850.00 كما هو واضح بالرسم المرفق.

حتى هذه اللحظة وبثبات مستوى الدعم المستقر قرب 837.00 سنبقى على توقعنا الصاعد والذي يستهدف مستوى 915.00, أما تسلله دون الدعم فإن ذلك سيجبره على تكبد العديد من الخسائر بانجذابه نحو 805.00 و 783.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 840.00 و 880.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد