شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحافظ على المسار السلبي– تحليل -4-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه للإغلاقات السلبية دون الحاجز الأولي المتمثل بمستوى 3.1200 ليعزز بذلك سيطرة الميل الهابط من جديد مسجلا بذلك مستوى 3.0450 بتداولات هذا الصباح. لذلك, سنبقى على توقعنا الهابط والذي يستهدف يشكل أولي مستوى 2.9800 وبتجاوزه لهذا العائق قد تمتد الخسائر نحو 2.9000 خلال الفترة المتوسطة. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1250 و 3.000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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