شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي ينتهي من إصدار صكوك إضافية من الفئة الأولى بالريال السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي الفرنسي عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي.

وأشار البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن قيمة الطرح تبلغ 5 مليون ريال، بإجمالي 5 آلاف سهم، وبقيمة إسمية للسهم تبلغ 1 مليون ريال.

وبحسب البيان، يبلغ عائد الصك 4.5% في السنة من تاريخ الإصدار (يحتسب يوم الإصدار) وحتى 3 نوفمبر 2025، على أن يتم إعادة ضبط معدل العائد في 3 نوفمبر 2025 وكل خمس سنوات بعد ذلك.

هذا ويمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

ويُذكر أن البنك قام بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.

ويستهدف البنك من الإصدار، مستثمرين ذوي خبرة حسب التعريف الوارد في المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 437 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 804 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2019.