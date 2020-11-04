شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح رعاية تتراجع 2% بالربع الثالث لزيادة مخصصات الذمم المدينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية للرعاية الطبية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 16.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 22.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 19.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى زيادة مخصصات لذمم مدينة قديمة من جهات حكومية أخرى غير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كذلك انخفض دخل الإيجار والاستثمار، حيث انخفض الاستثمار بسبب انخفاض نسبة الفائدة في السوق بعد ضخ النقد في النظام المصرفي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 213.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 173.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 75.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 60.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 58.9 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 43.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.