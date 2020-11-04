شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة جرير للتسويق تُوصي بتوزيع 2.1 ريال للسهم عن الربع الثالث 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2020، بقيمة 252 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 120 مليون سهم، بحصة تبلغ 2.1 ريال للسهم، وبنسبة 21% إلى القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الموافق 9 نوفمبر الجاري، على أن يتم التوزيع في 18 نوفمبر الجاري.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام 2020 بقيمة 408 مليون ريال، بما نسبته 34% من القيمة الإسمية للسهم، وبما يُعادل 3.4 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 715.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 707.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.