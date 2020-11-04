شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح طباعة وتغليف تتراجع 33% بالربع الثالث لانخفاض في الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة السعودية للطباعة والتغليف، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 32.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 8.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 15.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الانخفاض في الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19 بالإضافة إلى تكوين مخصص اضافي لمواجهة الخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة .

وانخفضت المبيعات إلى 204.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 252.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 11.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 34 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي خسائر بلغ 13.4 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 36.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.