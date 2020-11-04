شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأدنى مستوى فى 4 أشهر بفعل تزايد فرص فوز "دونالد ترامب" بالرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت أمس مؤقتا مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل تزايد فرص فوز دونالد ترامب بفترة ولاية ثانية فى رئاسة الولايات المتحدة ، على حسب النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية ، فى انتظار إعلان النتائج النهائية ، مع انحسار الصراع حاليا فى أربع ولايات فقط لحسم هذا السباق الانتخابي المشتعل.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.8% إلى 1.1602$ الأدنى منذ 24 تموز/يوليو الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1700 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1771$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، منهيا أطول سلسلة خسائر يومية فى نحو شهرين ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة فى ظل تسعير الأسواق فرص أكبر لفوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ،مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

قفز مؤشر الدولار يوم الأربعاء نسبة 0.75% ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 94.30 نقطة ، عاكسا الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع اقتراب إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.

على حسب النتائج الأولية فى 47 ولاية أمريكية ،يتصدر المرشح الديمقراطي "جو بايدن" المجمع الانتخابي بعدد 238 صوتا مقابل 213 صوتا للرئيس الحالي "دونالد ترامب".

ومتبقي الإعلان عن النتائج فى عدد 4 ولايات ،وهي بنسلفانيا و جورجيا و كارولاينا الشمالية و ميشيغان ، بمجمع انتخابي 67 صوتا ، ويتصدر دونالد ترامب النتائج الأولية فى تلك الولايات ، بما يعزز فرص فوزه بقوة بفترة رئاسة جديدة فى البلاد بعد الحصول على 270 صوتا مجمعا المطلوبة لحسم هذا الصراع الانتخابي المشتعل.