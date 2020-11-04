انخفاض أسهم أوروبا وسط تقارب شديد فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء إذ تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن في عدد من الولايات المهمة المتأرجحة، مما يجعل السباق للبيت الأبيض شديد التقارب.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، بينما نزل المؤشر داكس الألماني 1.8 بالمئة وخسر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 بالمئة.

وهبطت العقود الآجلة للمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنيويورك 0.6 بالمئة بعد تداولات متقلبة أثناء الليل، بينما ربحت العقود الآجلة للمؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا واحدا بالمئة.

ومما عزز الضبابية، أعلن ترامب أنه فاز بالانتخابات الأمريكية، وقال "إنهم" يحاولون سرقة الانتخابات دون أن يقدم دليلا. وقال إنه سيذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية للقتال من أجل الفوز إذا اقتضت الضرورة.

وتراجعت أسهم البنوك وشركات النفط والغاز والتعدين ما يزيد عن ثلاثة بالمئة بعد أن قادت ارتفاعا في السوق هذا الأسبوع في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على فوز كاسح لبايدن كان من المحتمل أن يدعم القطاعات شديدة التأثر بالنمو.

كما انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على التجارة 2.7 بالمئة.