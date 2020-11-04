شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك والخدمات تصعد ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% رابحاً 3.91 نقطة ليصل إلى مستوى 1440.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 499.7 ألف سهم بقيممة 68.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 14.78% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.81%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.09% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.68%، فيما تراجع سهم شركة استيراد الاستثمار بنسبة 5.16%.

وكانت شركة إنوفست، قد أعلنت عن ننائجها المالية للربع الثالث لعام 2020، حيث سجلت المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم وقدره 0.42 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 0.71 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 41%، ويعزي هذا الانخفاض في الإيرادات الأخرى بشكل رئيسي وانخفاض في إيرادات من الاستثمار في العقار، ويقابله انخفاض في المصروفات في هذه الفترة على مستوى المجموعة، وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في أرباح الشركة الأم للسهم الواحد عن نفس الفتر 0.14 سنتاً أمريكياً مقارنة مع 0.24 سنتاً أمريكياً عن نفس الفترة من العام الماضي، وأما صافي الربح التشغيلي للفترة، فقد انخفض من 0.696 مليون دولار أمريكي إلى 0.329 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 53%.

وأما فيما يتعلق بالأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2020، حققت إنوفست صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بلغ 5.21 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 5.01 مليون دولار أمريكي لعام 2019، بنسبة نمو 4%، وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في أرباح الشركة الأم للسهم الواحد لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية 1.75 سنتاً أمريكياً مقارنة مع 1.68 سنتاً أمريكياً عن نفس الفترة من عام 2019.