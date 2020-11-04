شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: انتعاش صناعة النفط الصخرى يبدو محدودا لخفض الشركات النفقات الرأسمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل حاد خلال الربع الثاني من عام 2020 مسجلا بذلك أكبر انخفاض فصلي له علي الإطلاق منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في عام2007 تزامنا مع التراجع الحاد في أسعار النفط الخام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط.

وأشار تقرير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط،إلي بدء تعافي إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2020 بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام الي مستويات أعلي من تكلفة الإنتاج وفي هذا السياق أظهر مسح فيدرالي للطاقة تم إجرائة في مقاطعه dallas إلي أن سعر خام غرب تكساس الذي تحتاج شركات الطاقة الأمريكية لتغطية نفقات تشغيل الآبار المحفورة المكتملة تتراوح بين 23 إلي36 دولار للبرميل.

وتابع التقرير، أنه من الواضح أن انتعاش صناعة النفط الصخري يبدو محدودا نظرا التخفيضات الكبيرة التي أجرتها الشركات في النفقات الرأسمالية إلي جانب تراجع إقبال المستثمرين في الأسهم والسندات علي شركات التنقيب الصغيرة والمستقلة التي كانت سببا رئيسيا في طفرة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر التقرير، انخفاض عدد الحفارات العاملة خلال الربع الثالث من عام2020 مسجلا أدني مستوي فصلي منذ بدء الاحتفاظ بسجلات وهو224 حفارة.