شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يبدأ من 24 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-11-2020 استقرارا فى السوق المحلى حيث سجلت 21-22 جنيها الكيلو وفقا لما أعلنت عنه شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن تشهد استقرارا فى الفترة الماضية في ظل زيادة الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن سعر الكيلو في المزرعة 21 - 22جنيها من المزرعة، و سعر للمستهلك يتراوح بين 24-27 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وسعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها بحسب المنطقة.

يذكر أنه لتفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات، يعمل على إحداث توازن فى الأسعار ووصول المنتج بسعره الحقيقي للمستهلك وتحقيق هامش ربح للمنتج، ويقول الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إن سعر طن العلف للدواجن تجاوز 7300 جنيه بزيادة 25% خلال 40 يوما ، مضيفا أن سبب الارتفاع هو سعر الذرة والفول الصويا عالميا، رغم أنه يوجد لدينا احتياطي يصل لـ 20 شهر من الذرة، ولكن تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية يعمل على عدم تعرض المربى لخسائر أثناء ارتفاع مدخلات الإنتاج وبيع المنتج بأقل من التكلفة.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصر يحات لـ" الخليج 365"، أنه في حالة تطبيق قانون 70 لسنة 2009 ، يحول المنتج من سلعة غير قابلة للتخزين لسلعة قابلة للتخزين وبالتالى يتم تحويل الدواجن من خلال الذبح من المجازر إلى سلعه مبرده طازجة للاستهلاك السريع، وكذلك انتاج دواجن مجمدة يتم تخزينها فى أوقات زيادة المعروض عن الطلب ويتم عرضها ، وكل هذه الإجراءات ترفع من حالة المخاطرة للمربى خلال ارتفاع أسعار العلف والإنتاج وسعر الكتكوت.