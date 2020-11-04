شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات باستثناء "السوق الرئيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحاً 4.360 نقطة ليصل إلى مستوى 5474.69 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً 8.380 نقطة ليصل إلى مستوى 6050.64 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.270 نقطة ليصل إلى مستوى 4331.07 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% رابحاً 7.620 نقطة ليصل إلى مستوى 4400.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 108.9 مليون سهم بقيمة 27.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4668 صفقة، وصعدت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.35%.

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.67%، يليه سهم شركة جياد القابضة بنسبة 5.15%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 4.17%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 11.76% يليه سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 5.36%، ثم سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 4.94%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت الخليج، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت صافي خسائر الخاص بمساهمي الشركة الأم، وبلغت 22.3 مليون دينار كويتي مقابل 319 ألف دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 6893%، وبلغت صافي الخسارة التشغيلية 7.4 مليون دينار كويتي مقابل 649.7 ألف دينار كويتي بنسبة نمو 1044%، لترتفع نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال المدفوع إلى 50.33%.