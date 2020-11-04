طلاب الهندسة المعمارية بالجامعة الألمانية يزورون البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزار: نهدف لإكساب الطلاب خبرات عملية.. وبناء جيل من المهندسين المتميزين من أجل استمرار النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم استقبال مجموعة من الطلاب بقسم الهندسة المعمارية بالجامعة الألمانية، فى زيارة للبرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أننا نهدف من خلال تنظيم الزيارات لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية، للمشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها على أرض مصر حالياً، ومنها مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة، مثل الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإكساب الطلاب خبرات عملية، وبناء جيل من المهندسين المتميزين فى كافة المجالات من أجل الاعتماد عليهم فى استمرار النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً.

وأشار المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، إلى أن طلاب قسم الهندسة المعمارية بالجامعة الألمانية، استمعوا خلال زيارتهم للبرج الأيقوني إلى شرح مفصل لتصميم المشروع وطرق التنفيذ، وذلك أثناء جولة خارج وداخل البرج، من استشاري المشروع والمقاول العام.

وقد أبدى الطلبة إعجابهم بضخامة حجم العمل، وجودته، والطرق الحديثة المُستخدمة لتنفيذ الأعمال، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، متوجهين بالشكر والتقدير لوزير الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إتاحة الفرصة لهم لزيارة أعلى برج في أفريقيا، واكتساب خبرات عملية.