شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل وسط صعود 20 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.32% رابحاً 105.22 نقطة ليصل إلى مستوى 8103.81 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.17% رابحاً 32.38 نقطة ليصل إلى مستوى 18563.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 59.6 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.29%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.25%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.17%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.11%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.02%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.96%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.91%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.50%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%.

وقفز 191 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.96%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 7.71%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 7.61%، فيما تراجع سهمي على رأسها سهم "التموين" بنسبة 2.06%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 0.13%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 133.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة الكثيري القابضة في حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأربعاء.

وفي سياق آخر أعلنت شركة البلاد المالية، عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق، وقد تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 3 نوفمبر.