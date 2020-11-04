شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز دمياط الجديدة: بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني بمدينة دمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم بيع 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (13م٢: 36,58م٢) أسفل عمارات المجاورة (27) بالحى الخامس، والمجاورة الرابعة بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالمزاد العلني.

وأضاف المهندس محمد رجب، أن جلسة المزاد، أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحال بأسعار تراوحت بين 25 و 67 ألف جنيه، مشيراً إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير.

ولفت رئيس الجهاز إلى تنوع أنشطة المحال التى تم بيعها لتلبية الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة، وكذا زيادة فرص الاستثمار والعمل بها، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى توفير الخدمات المختلفة للسكان.