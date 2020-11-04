شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطي الأسوانى يسجل17 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 4 – 11 – 2020 وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة وسجل البلطى المزارع " 1 " 21 – 24 جنيها للكيلو ، فيما سجل البلطى المزارع " 2 " 17 – 20 جنيها للكيلو ، والبلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو ، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها.
وسجل القشر بياض 65 – 85 جنيها للكيلو ، ونفس السعر للبياض الأملس " 1 "، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو ، فيما سجل سعر السمك الثعابين 50 – 210 جنيها .
وتراوحت أسعار السمك المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو ، والمكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو ، برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو ، سمك موسى 65 – 85 جنيها للكيلو ، والبوري " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو ، والبورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو .
سجل سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو ، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو ، بينما سجل البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو .
وجاءت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو ، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو ، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو .
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطي الأسوانى يسجل17 جنيها للكيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.