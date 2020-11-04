شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: لا تعديل لمدة حجر المسافرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال تقرير صحفي أن وزارة الصحة الكويتية لم توصي بإضافة أو حذف أي دولة للقائمة الممنوع دخول رعاياها للبلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن مدة الحجر الصحي المقررة على القادمين من السفر لاتزال 14 يوما، حيث يوجد أكثر من مقترح بشأن أسماء الدول ومدة الحجر تجري دراستها من قبل المسؤولين الصحيين، ولم يبت فيها حتى الآن، بحسب صحيفة "القبس".

وشددت الوزراة على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع الاشتراطات الصحية المتعلقة بـ«كورونا»، لضمان عدم إرهاق المنظومة الصحية والعاملين فيها منذ بداية الجائحة أواخر فبراير الماضي، لافتة إلى أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي والجسدي مع الآخرين، وتجنب لمس العينين والفم والأنف، فضلا عن تغطية الفم عند السعال، وتنظيف اليدين بصورة دورية.

وعلى مستوى قطاع الطيران، قالت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في منتصف أغسطس الماضي، أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

وذكرت المصادر أن السلطات الصحية في البلاد تراجع دول الحظر كل 10 أيام في حين اجتماع الحكومة، الأخير، لم يوجه "الطيران المدني" حول أي تغييرات بشأن قائمة الدول المحظورة في الوقت الراهن، فيما تم استثناء فقط القضاة والأطباء وسمحت لهم بدخول البلاد بناء على طلب الجهات ذاتها بإيعاز من السلطات الصحية.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.