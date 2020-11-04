شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية لا تنوي طرق سوق أدوات الدخل الدولية إلى نهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن السعودية لا تنوي طرق سوق أدوات الدخل الدولية أو القروض الدولارية لما تبقى من العام الجاري، وذلك بعد نجاح السوق المحلية في تأمين احتياجات المملكة بتكلفة متدنية.

وأكدت مصادر، أن المملكة لا تنوي العودة إلى الاستدانة الخارجية بشقيها من أدوات الدين والقروض خلال الربع الرابع من 2020، حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية".

ويأتي العدول عن التوقعات السابقة بإصدار صكوك دولارية لهذا العام ليعكس السياسة المرنة للسعودية التي تضع نصب عينيها، أهمية الحصول على الاستدانة المقترنة بالتكلفة المتدنية، وهذا ما وفرته السوق المحلية لهذا العام.

ومن شأن هذا القرار أن ينعكس إيجابيا على تداولات أدوات الدين الدولارية، خصوصا أن المستثمرين كانوا يتوقعون قيام السعودية بإصدار آخر دولي.

يشار إلى أنه تــم تقديــر رصيد الدين العام للدولــة للعــام 2020 بحوالي 754 مليــار ريــال، مقابل 678 مليار ريال العام الحالي و848 مليار ريال متوقعة للعام 2021.

كما تــم تقديــر الدين العام للدولــة للعــام 2020 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 26%، مقابل 24% العام الحالي و28% متوقعة للعام 2021.

وسجل الدين العام السعودي نموا خلال الربع الثالث 3.4%، مقارنة بالربع السابق، مسجلاً تباطؤا بعدما سجل الربع السابق نموا بنحو 13.3%، بالتزامن مع تأثر الإيرادات حينها بجائحة كورونا، إضافة إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الثالث 2020 نحو 847.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري البالغ نحو 819.9 مليار ريال. وارتفع الدين بعد تسجيل الميزانية عجزا بلغ 40.77 مليار ريال في الربع الثالث، مع زيادة المصروفات 7%.