شكرا لقرائتكم خبر عن نادك تؤكد مضيها قُدما في تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية وتحدد تاريخ الانتهاء منه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" أنها لا تزال في مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع الطاقة الشمسية في حرض، وبحسب تقديرات الشركة سيتم الانتهاء من هذه المرحلة والبدء في التشغيل التجاري للمشروع بتاريخ 31 مارس 2021.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن نسبة الإنجاز المتحقق 50% من الأعمال الإنشائية للمشروع.

وأوضحت أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقا، والذي كان بفعل القوة القاهرة الناجمة عن جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد العالمية ما أدى إلى تأجيل بعض أعمال التنفيذ مما نتج عنه تأخير أنشطة التوريد والتنفيذ للمشروع.

يشار إلى أت أرباح شركة "نادك" ارتفعت في الربع الثاني من 2020، إلى 131.6 مليون ريال، مقابل 7 ملايين ريال، في الربع الثاني من 2019، بنمو 1.761%.وارتفعت الأرباح أيضا بنسبة 623.6%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 18.19 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، بلغت أرباح نادك 149 مليون ريال، مقابل 3.39 مليون ريال، في النصف الأول من 2019، بنمو 4.319%.