شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: الربع الثالث شهد دمج أول نتائج مالية ربعية كاملة لسابك مع نتائج قطاع التكرير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة أرامكو السعودية، إن الربع الثالث من 2020 شهد دمج أول نتائج مالية ربعية كاملة للشركة السعودية للصناعات الأساسية- سابك، مع نتائج قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية.

وأشارت إلى أن عملية التكامل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية- سابك، تمضي قُدما في مسارها وهي تدعم تحقيق استراتيجية قطاع التكرير والمعالجةوالتسويق الرامية إلى إيجاد قيمة التكامل في كافة مراحل سلسلة قيمة المواد الهيدروكربونية.

وأوضحت أنه وعلى الرغم من الاضطرابات المستمرة بسبب جائحة كورونا، شهدت النتائج المحققة في قطاع التنقيب والإنتاج تحسناً كبيراً بعد الزيادة التدريجية في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وأضافت الشركة، إنه في يوم 6 أغسطس الماضي، سجلت مستوى تاريخيا من إنتاج الغاز الطبيعي في يوم واحد بإنتاج 10.7 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الحلول التقليدية وغير التقليدية، حسب موقع قناة العربية.

وأضافت الشركة في تقريرها المالي عن الربع الثالث، أنها حافظت على مكانتها العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات التكرير في العالم، وبلغ إجمالي طاقتها للتكرير 6.4 مليون برميل في اليوم بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.4 مليون برميل في اليوم في 30 سبتمبر 2019.

واستهلك قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 39.5% من إنتاج أرامكو السعودية من النفط الخام خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 38.2% في التسعة أشهر المماثلة من 2019، ما يعزز أمن وموثوقية إمدادات المنتجات المكررة لعملائها.

وكشفت البيانات المالية للشركة، عن التراجع في الأرباح بنسبة 44.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 بالغا 44.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 79.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وكانت أرامكو قد أعلنت عن تراجع أرباحها بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث حققت صافي أرباح بلغ 24.6 مليار ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 92.6 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.