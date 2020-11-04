شكرا لقرائتكم خبر عن بنكا التصدير السعودي والجزيرة يوقعان اتفاقية لتوفير حلول تمويلية لتعزيز الصادرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع كل من بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الجزيرة،اتفاقية تعاون لتوفير حلول تمويلية لتعزيز الصادرات.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تمويل المصدرين السعوديين من خلال تقديم حلول تمويلية من بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية بما يعزز دور البنوك التجارية في تمويل الصادرات، حسبما أوردت نقلاً وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاءت الاتفاقية في إطار سعي البنك إلى تنمية الصادرات السعودية، وتقديم حزمة من الحلول التمويلية والائتمانية المتكاملة التي تغطي جميع مراحل عملية التصدير، بغرض تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة.

ولتنمية الصادرات على مستوى المملكة، أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية في الشهر الماضي عن توقيع عقد مشروع تمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية.

يعتبر هذا العقد من أهم الركائز التي تسعى لها الشركة وذلك لتعزيز وضعها الاقتصادي في أسواق منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بهدف تنمية وزيادة الصادرات السعودية وفقاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

والصادرات غير النفطية تعد إحدى أهم ركائز رؤية 2030، وأولت القيادة اهتمامًا نوعيًا بها، فوافقت على إنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي بتاريخ 24 جمادى الآخر 1441هـ والذي يهدف إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها.

وتستهدف "رؤية المملكة المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.