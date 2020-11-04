شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية في بيان على تويتر اليوم الأربعاء إن مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات سيُرجئ في الوقت الراهن دون أن تفصح عن أسباب. وقالت الشركة إن الأعمال الإنشائية في مصفاة الدقم تسير حسب البرنامج الموضوع ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الأول من 2022.

كانت هذه تفاصيل خبر إرجاء مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات فى عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.