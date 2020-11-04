شكرا لقرائتكم خبر عن 238 مليون دولار صادرات الموالح المصرية حتى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى قرار الحكومة اليابانية بفك الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الموالح إلى فتح الباب أمام لزيادة الصادرات المصرية من الموالح، استكمالا لجهود الدولة من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية.

وينشر ”الخليج 365”، تطور الصادرات المصرية من الموالح في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 238 مليون و430 ألف دولار.

صادرات شهر أغسطس:

برتقال 97 ألف دولار

ليمون حامض 873 ألف دولار

يوليو:

برتقال طازج 219 ألف دولار

ليمون حامض مليون و55 ألف دولار

يونيه:

برتقال طازج 503 ألف دولار

ليمون حامض 873 ألف دولار

مايو:

برتقال طازج 6 ملايين و461 ألف دولار

ليمون حامض مليون و149 ألف دولار

يوسفى 2 مليون و837 ألف دولار

ابريل:

برتقال طازج 20 مليون و312 ألف دولار

ليمون حامض 6 ملايين و599 ألف دولار

يوسفى 8 ملايين و736 ألف دولار

مارس:

برتقال طازج 38 مليون و287 ألف دولار

ليمون حامض 2 مليون و548 ألف دولار

يوسفي 13 مليون و461 ألف دولار

عسقلان 3 ملايين و860 ألف دولار

فبراير:

برتقال طازج 35 مليون و944 ألف دولار

ليمون حامض 4 ملايين و270 ألف دولار

يوسفي طازجة 22 مليون و504 ألف دولار

عسقلان طازج أو مبرد 6 ملايين و522 ألف دولار

يناير:

برتقال طازج 28 مليون و870 ألف دولار

ليمون حامض 3 ملايين و948 ألف دولار

يوسفي 20 مليون و855 ألف دولار

عسقلان 7 ملايين و647 ألف دولار