الدولار مقابل الفرنك يواجه مقاومة قوية – تحليل - 04-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات اليوم بارتفاع ملحوظ بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس وملامسة مستوى 0.9090، ليبدأ اختبار المقاومة المحورية 0.9192، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 0.9305 بعد تخطي المستوى السابق.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.9090.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9070 والمقاومة 0.9250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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