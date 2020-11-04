شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض من جديد – تحليل - 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراقاً لمستوى 0.7135 يوم أمس، لكننا نلاحظ أن السعر بدأ اليوم بانخفاض قوي ليستقر دون هذا المستوى من جديد، مما يبقي على الفرص قائمة لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستوى 0.6964 كمحطة رئيسية تالية.

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية تدعم التوقعات بالانخفاض، مع الانتباه إلى أهمية الثبات دون 0.7135 لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط