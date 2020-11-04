شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخترق المقاومة – تحليل - 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع جديد ليخترق مستوى 40.23 ويستقر فوقه، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع، في طريقه لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 42.70، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 40.23 والثبات دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه السلبية باختبار مناطق 39.25 ثم 37.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد