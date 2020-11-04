شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يؤكد الاختراق – تحليل - 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختراق مستوى 37.55 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 39.80 وتمتد إلى 41.45.

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 37.55 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مستويات 36.10 ثم 34.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد