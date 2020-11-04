شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المستويات المحورية – تحليل - 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة محاولة لاختراق للمقاومة المحورية 24.00 لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي ليختبر الدعم 23.60، مما يبقي على السعر عالقاً بين هذين المستويين، وكما أشرنا يوم أمس، يحتاج السعر لتخطي أحدهما لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لزيارة مستوى 25.06 مبدئياً، بينما كسر الدعم سيضغط لزيارة مستوى التصحيح التالي الذي يتواجد عند 22.13.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي