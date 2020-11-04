الذهب يبدأ بانخفاض قوي – تحليل - 04-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس فوق مستوى 1901.80، لكنه افتتح اليوم بانخفاض حاد ليصل إلى مناطق 1880.00 تقريباً، مما يشير إلى أن السعر سيواجه تداولات مختلطة وقوية محتملة خلال الجلسات القادمة، متأثراً بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري حالياً، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن تستقر الأسواق ونحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.
نشير إلى أن التماسك دون 1901.80 سيفعّل سيناريو الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1860.90، بينما اختراقه والثبات فوقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مناطق 1934.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1935.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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