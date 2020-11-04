شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف الأول – تحليل - 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بملامسة هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 1.3110 وارتد صعوداً بشكل قوي من هناك ليختبر المقاومة المحورية 1.3240، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى كعامل حماية أول لاستمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 1.2960 بعد تخطي الهدف الأول.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3240 سيدفع السعر لاختبار 1.3362 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3330

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط