شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف الأول – تحليل - 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بملامسة هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 1.3110 وارتد صعوداً بشكل قوي من هناك ليختبر المقاومة المحورية 1.3240، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى كعامل حماية أول لاستمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 1.2960 بعد تخطي الهدف الأول.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3240 سيدفع السعر لاختبار 1.3362 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3330
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف الأول – تحليل - 04-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.