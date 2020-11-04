شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يهاجم المقاومة – تحليل - 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار مقابل الين تداولات اليوم بارتفاع قوي ليهاجم المقاومة المحورية 105.20، ولا يزال دونها حتى الآن، مما يبقي على التوقعات بالاتجاه الهابط قائمة حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو 103.65 بشكل رئيسي.

من الضروري الانتباه إلى أن اختراق 105.20 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 106.00 ثم 106.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.00 والمقاومة 106.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي