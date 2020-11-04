شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يظهر تداولات مختلطة – تحليل - 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق 1.3000، لكنه يبدأ اليوم بانخفاض قوي بعد ملامسة مستوى 1.3140، ليكسر مستوى 1.3000 ويستقر دونه من جديد، مما يجعلنا نستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مدعوماً بسلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار التوجه نحو مستويات 1.2845 ثم 1.2705 كأهداف رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3000 والثبات فوقه من جديد سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.3265.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط