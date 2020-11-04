شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بسلبية قوية – تحليل - 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار اليوم بتداولات مختلطة كما يظهر بالرسم البياني، حيث أجرى اختباراً للمقاومة المحورية 1.1770 وارتد هبوطاً ليكسر مستوى 1.1720 ويلامس حاجز 1.1600، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.1540 كهدف رئيسي تالي.

نذكر بأن الحذر مطلوب أثناء التداولات القادمة نظراً لاستمرار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي تتسبب بالتداولات المختلطة الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون 1.1720 والأهم دون 1.1770.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1500 والمقاومة 1.1770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط